Проценок Ирина Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти13.07.1789 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1758
Сын: Проценок Пантелимон Кириллов
Отец ребёнка: Проценок Кирилл Прокопьев
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Проценок Кирилл Прокопьев
Рождение ребёнка
1763
Сын: Проценок Владимир Кириллов
Отец ребёнка: Проценок Кирилл Прокопьев
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Проценок Параскевия Кириллова
Отец ребёнка: Проценок Кирилл Прокопьев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Проценок Анастасия Кириллова
Отец ребёнка: Проценок Кирилл Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1789 ст.
Новые Боровичи, Чернігівська область