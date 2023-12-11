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Проценок Ирина Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

13.07.1789 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Проценок Пантелимон Кириллов

Отец ребёнка: Проценок Кирилл Прокопьев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Проценок Павел Кириллов

Отец ребёнка: Проценок Кирилл Прокопьев

Рождение ребёнка
1763

Сын: Проценок Владимир Кириллов

Отец ребёнка: Проценок Кирилл Прокопьев

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Проценок Параскевия Кириллова

Отец ребёнка: Проценок Кирилл Прокопьев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Проценок Анастасия Кириллова

Отец ребёнка: Проценок Кирилл Прокопьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проценок Кирилл Прокопьев

Смерть
13.07.1789 ст.
Новые Боровичи, Чернігівська область
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