Митрофанова Вера Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Вера Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
врач-педиатр
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Егор Евсеевич

Место жительства
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ул. Советская 56-5
Рождение ребёнка
23.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митрофанов Егор Евсеевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митрофанов Егор Евсеевич

Байкибашево, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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