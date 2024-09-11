Митрофанова Вера Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
врач-педиатр
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ул. Советская 56-5
Рождение ребёнка
23.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митрофанов Егор Евсеевич
Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митрофанов Егор Евсеевич
Байкибашево, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно