(Селивоненко) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Селивоненко) Татьяна Сергеевна

(Селивоненко) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селивоненко Сергей Никифорович

Мать: Селивоненко Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.