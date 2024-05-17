Жаванник (Кормилицина) Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жаванник (Кормилицина) Мария

Место рождения

с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кормильцин Гаврила

Мать: скрыто настройками приватности

с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаванник 10 Мес ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва
Смерть
Неизвестно

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