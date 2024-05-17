Жаванник (Кормилицина) Мария
Место рожденияс. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кормильцин Гаврила
Мать: скрыто настройками приватности
с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаванник 10 Мес ?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Москва
Смерть
Неизвестно