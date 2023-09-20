Максим Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Семенов

Место рождения

Соловатово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Соловатово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова (Скворцова) Устинья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Соловатово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Предположительное место рождения и родители.
Смерть
Неизвестно

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