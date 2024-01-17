Богомолов Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Богомолов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
21.01.1921
Рождение ребёнка
13.04.1923
Сын: Богомолов Виктор Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
10.02.1925
Рождение ребёнка
24.12.1928
Дочь: Богомолова Зинавея Егоровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Богомолов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Богомолов Александр Егорович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Богомолова Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
1940
Смерть
Неизвестно