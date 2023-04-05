Федяков Иван Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федяков Яким Киприанов
Мать: Федякова Анна Парфенова
Место жительства
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1-2 апреля 1913г Марк Родители: деревни Большого Подъельника запасной рядовой Иаким Киприанов Федяков и законная его жена Анна Парфенова, оба православные Восприемники: дети их Иоанн и до... Показать все
Смерть
Неизвестно