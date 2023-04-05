Федяков Иван Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяков Иван Якимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Яким Киприанов

Мать: Федякова Анна Парфенова

Место жительства
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1-2 апреля 1913г Марк Родители: деревни Большого Подъельника запасной рядовой Иаким Киприанов Федяков и законная его жена Анна Парфенова, оба православные Восприемники: дети их Иоанн и до... Показать все
Смерть
Неизвестно
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