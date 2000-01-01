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Курочкин Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Курочкин Иван Диомидович

Мать: Курочкина Александра Филипповна

Рождение ребёнка
15.01.1865

Сын: Курочкин Алексей (Александр?) Михайлович

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Курочкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Курочкин Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Курочкин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Курочкин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1905
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