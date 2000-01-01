Курочкин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Рождение ребёнка
15.01.1865
Сын: Курочкин Алексей (Александр?) Михайлович
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Курочкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Курочкин Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Курочкин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Курочкин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1905