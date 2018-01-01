(Сайдашев) Асия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сайдашев) Асия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Гали-Аскар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2018
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