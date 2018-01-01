(Сайдашев) Асия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Гали-Аскар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2018