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Бударин Тихон Михайлович

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Место рождения

Полешино, Городокский район, Витебская область

Дата рождения

06.08.1907

Дата смерти

06.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907

Отец: Бударин Михаил Герасимович

Мать: Бударина Федора Павловна

Полешино, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
09.09.1937

Дочь: Мазурина Зоя Тихоновна

Мать ребёнка: Бударина Анна Андреевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
15.06.1939

Сын: Бударин Геннадий Тихонович

Мать ребёнка: Бударина Анна Андреевна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бударина Анна Андреевна

Смерть
06.03.2000
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