Бударин Тихон Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.08.1907
Дата смерти06.03.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907
Рождение ребёнка
09.09.1937
Дочь: Мазурина Зоя Тихоновна
Мать ребёнка: Бударина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
15.06.1939
Сын: Бударин Геннадий Тихонович
Мать ребёнка: Бударина Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бударина Анна Андреевна
Смерть
06.03.2000