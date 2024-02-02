Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

С 1835 по 1850

Пол

Женский

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Алексей Гаврилов

Мать: Домна Родионовна

Бракосочетание
31.05.1793

Муж: Макеев Макей Егорович

Подольской округи, ведомства Московской казённой палаты, Венюковской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
22.07.1796

Сын: Макеев Прохор Макеевич

Отец ребёнка: Макеев Макей Егорович

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
С 1835 по 1850
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