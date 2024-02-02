Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиС 1835 по 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Алексей Гаврилов
Мать: Домна Родионовна
Бракосочетание
31.05.1793
Подольской округи, ведомства Московской казённой палаты, Венюковской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
22.07.1796
Отец ребёнка: Макеев Макей Егорович
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
С 1835 по 1850