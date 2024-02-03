Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: не указан