Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Спиридонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: не указан

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