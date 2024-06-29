Мхитарян Мехак Карленович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мхитарян Феня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мхитарян Феня
Рождение ребёнка
15.03.2016
Дочь: Мхитарян Каролина Мехаковна
Мать ребёнка: Мхитарян Феня
Рождение ребёнка
24.10.2018
Сын: Мхитарян Карлен Мехакович
Мать ребёнка: Мхитарян Феня