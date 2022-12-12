Ципулина (Вашкова) Ольга Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения04.05.1891 ст.
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1891 ст.
Отец: Вашков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сафронова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Ципулин Константин Петрович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Федосёнок Елена Константиновна
Отец ребёнка: Ципулин Константин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974