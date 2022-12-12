Ципулина (Вашкова) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ципулина (Вашкова) Ольга Фёдоровна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

04.05.1891 ст.

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1891 ст.

Отец: Вашков Фёдор Васильевич

Мать: Вашкова Клавдия Сергеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сафронова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Ципулин Константин Петрович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Федосёнок Елена Константиновна

Отец ребёнка: Ципулин Константин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ципулин Константин Петрович

Смерть
1974
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