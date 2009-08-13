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Пашин Роман Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1980

Отец: Пашин Николай Арсеньевич

Мать: Козлова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
13.08.2009

Сын: Пашин Кирилл Романович

Мать ребёнка: Пашина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
11.11.2020

Сын: Пашин Максим Романович

Мать ребёнка: Пашина Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашина Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашина Надежда Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: Пашина Надежда Николаевна

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