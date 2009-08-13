Пашин Роман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1980
Отец: Пашин Николай Арсеньевич
Мать: Козлова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
13.08.2009
Мать ребёнка: Пашина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
11.11.2020
Мать ребёнка: Пашина Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашина Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно