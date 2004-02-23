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Ушаков Сергей Викторович

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Место рождения

Сев Маяк Таш обл УзССР

Дата рождения

31.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1961

Отец: Ушаков Виктор Иванович

Мать: Ушакова Надежда Георгиевна

Сев Маяк Таш обл УзССР
23.12.1961 по факту
Бракосочетание
27.04.1990

Жена: Ушакова Ирина Анатольевна

Узбекистан Ташкент
Рождение ребёнка
28.10.1990

Дочь: Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Ушакова Ирина Анатольевна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
17.07.1993

Сын: Ушаков Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Ушакова Ирина Анатольевна

Ташкент Узбекистан
Развод
1996

Жена: Ушакова Ирина Анатольевна

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