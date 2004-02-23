Ушаков Сергей Викторович
Место рожденияСев Маяк Таш обл УзССР
Дата рождения31.12.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1961
Отец: Ушаков Виктор Иванович
Сев Маяк Таш обл УзССР
23.12.1961 по факту
Бракосочетание
27.04.1990
Узбекистан Ташкент
Рождение ребёнка
28.10.1990
Дочь: Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Ушакова Ирина Анатольевна
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
17.07.1993
Мать ребёнка: Ушакова Ирина Анатольевна
Ташкент Узбекистан
Развод
1996