Черкасов Алексей Александрович
Место рожденияРоссия Горьковская обл. Сосновский районД. Новинки
Дата рождения30.03.1960
Дата смерти24.05.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1960
Россия Горьковская обл. Сосновский районД. Новинки
Рождение ребёнка
06.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
16.06.1985
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Павлово
Рождение ребёнка
15.09.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Павлово
Смерть
24.05.2019
Г. Павлово
Причина смерти: Тромб.
Похороны
Неизвестно
Село Давыдово.