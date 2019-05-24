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Черкасов Алексей Александрович

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Место рождения

Россия Горьковская обл. Сосновский районД. Новинки

Дата рождения

30.03.1960

Дата смерти

24.05.2019

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

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1985 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1960

Отец: Черкасов Александр Иванович

Мать: Черкасова Вера Сергеевна

Россия Горьковская обл. Сосновский районД. Новинки
Рождение ребёнка
06.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
16.06.1985

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Павлово
Рождение ребёнка
15.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Павлово
Смерть
24.05.2019
Г. Павлово
Причина смерти: Тромб.
Похороны
Неизвестно
Село Давыдово.
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