Гутова (Новоселова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
25.01.1954
Рождение ребёнка
25.01.1954
Смерть
1988
Леониха, Лосино-Петровский, Московская область