Гутова (Новоселова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова (Новоселова) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОЩ
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Место
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Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутов Семен Гаврилович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутов Семен Гаврилович

Рождение ребёнка
25.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутов Семен Гаврилович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутов Семен Гаврилович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Смерть
1988
Леониха, Лосино-Петровский, Московская область
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