Голубенко Евтихий Кириллович 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голубенко Евтихий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубенко Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Голубенко Васса Евтихиевна

Мать ребёнка: Голубенко Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Голубенко Иосиф Евтихиевич

Мать ребёнка: Голубенко Анна Кирилловна

Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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