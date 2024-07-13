Голубенко Евтихий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Голубенко Васса Евтихиевна
Мать ребёнка: Голубенко Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Голубенко Иосиф Евтихиевич
Мать ребёнка: Голубенко Анна Кирилловна
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно