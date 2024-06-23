Сенькина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенькина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенькин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Сенькин (Нехорин) Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенькин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Сенькин (Нехорин) Яков Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенькин (Нехорин) Яков Петрович

Рождение ребёнка
04.11.1932

Сын: Сенькин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Сенькин (Нехорин) Яков Петрович

Смерть
Неизвестно

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