Евдокия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Отец ребёнка: Ипат Уваров
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Марья Ипатьева
Отец ребёнка: Ипат Уваров
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Сын: Иван Ипатьев
Отец ребёнка: Ипат Уваров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ипат Уваров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно