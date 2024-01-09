Евдокия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Около 1856 г.р.
Около 1860 г.р.
Около 1864 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Ипатов Василий Ипатьев

Отец ребёнка: Ипат Уваров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Марья Ипатьева

Отец ребёнка: Ипат Уваров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Сын: Иван Ипатьев

Отец ребёнка: Ипат Уваров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипат Уваров

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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