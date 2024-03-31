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Смолякова Наталья Владимировна
Смолякова Наталья Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.05.1982
Пол
Женский
Отец
Смоляков Владимир Васильевич
1958 г.р.
Мать
Смолякова Людмила Степановна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1982
Отец:
Смоляков Владимир Васильевич
Мать:
Смолякова Людмила Степановна
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