Гора Параскева Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гора Параскева Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гора Назар Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гора Григорий Назарович

Отец ребёнка: Гора Назар Сидорович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гора (gora) Петр Назарович (Petr Nazarovich)

Отец ребёнка: Гора Назар Сидорович

Рождение ребёнка
25.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гора Назар Сидорович

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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