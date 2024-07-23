Гора Параскева Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гора Назар Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гора Назар Сидорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гора (gora) Петр Назарович (Petr Nazarovich)
Отец ребёнка: Гора Назар Сидорович
Рождение ребёнка
25.02.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гора Назар Сидорович
Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край