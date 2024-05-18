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Панкратов Петр Яковлевич

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Место рождения

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russia

Дата рождения

27.06.1895

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1895

Отец: Панкратов Яков Максимович

Мать: Панкратова (Васильева????) Анисья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Шиханы, ЗАТО Шиханы, Саратовская область
пекарь
Рождение ребёнка
10.02.1918

Сын: Панкратов Василий Петрович

Мать ребёнка: Панкратова Елена Кирилловна

Рождение ребёнка
14.10.1927

Сын: Панкратов Иван Петрович

Мать ребёнка: Панкратова Елена Кирилловна

Рождение ребёнка
09.02.1937

Сын: Понкратов Александр Петрович

Мать ребёнка: Панкратова Елена Кирилловна

Смерть
1952
Похороны
Неизвестно

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