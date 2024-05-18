Панкратов Петр Яковлевич
Место рождения412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russia
Дата рождения27.06.1895
Дата смерти1952
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1895
Работа или профессия
Неизвестно
Шиханы, ЗАТО Шиханы, Саратовская область
пекарь
Рождение ребёнка
10.02.1918
Сын: Панкратов Василий Петрович
Мать ребёнка: Панкратова Елена Кирилловна
Рождение ребёнка
14.10.1927
Мать ребёнка: Панкратова Елена Кирилловна
Рождение ребёнка
09.02.1937
Сын: Понкратов Александр Петрович
Мать ребёнка: Панкратова Елена Кирилловна
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно