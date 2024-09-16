Михайлова Пелагея Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Авдий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1903
Дочь: Михайлова Ольга
Отец ребёнка: не указан
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347] вне брака
Рождение ребёнка
08.07.1908
Дочь: Михайлова Ольга
Отец ребёнка: не указан
42 33 54 97
Рождение ребёнка
04.01.1910
Сын: Михайлов Григорий
Отец ребёнка: не указан
спирино
Смерть
Неизвестно