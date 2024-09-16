Михайлова Пелагея Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Пелагея Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Авдий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1903

Дочь: Михайлова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347] вне брака
Рождение ребёнка
08.07.1908

Дочь: Михайлова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
42 33 54 97
Рождение ребёнка
04.01.1910

Сын: Михайлов Григорий

Отец ребёнка: не указан

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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