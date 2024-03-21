Онянов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Онянов Вениамин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белкин Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онянов Валерий
Мать ребёнка: Белкин Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкин Римма
Смерть
1974