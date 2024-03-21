Онянов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онянов Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Онянов Вениамин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белкин Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онянов Валерий

Мать ребёнка: Белкин Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкин Римма

Смерть
1974

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