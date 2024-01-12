Гасилин Алексей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гасилин Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасилин ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасилин Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасилин Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1906 ст.
Сын: Гасилин Флавиан Алексеевич
Мать ребёнка: Гасилина Ксения Андреевна
Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно