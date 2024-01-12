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Гасилин Алексей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гасилин Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гасилина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасилин ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасилин Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасилин Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1906 ст.

Сын: Гасилин Флавиан Алексеевич

Мать ребёнка: Гасилина Ксения Андреевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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