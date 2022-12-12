Алимов Федор Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилл Ферапонтович
Мать: Елена Максимовна
Рождение ребёнка
06.12.1890
Мать ребёнка: Алимова Варвара Федотовна
Рождение ребёнка
15.07.1900
Мать ребёнка: Алимова Варвара Федотовна
Рождение ребёнка
19.12.1904
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Алимова Варвара Федотовна
Рождение ребёнка
17.03.1908
Дочь: Дария Федоровна
Мать ребёнка: Алимова Варвара Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1908