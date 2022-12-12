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Алимов Федор Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1908

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл Ферапонтович

Мать: Елена Максимовна

Рождение ребёнка
06.12.1890

Сын: Алимов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Алимова Варвара Федотовна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1900

Сын: Алимов Илья Фёдорович

Мать ребёнка: Алимова Варвара Федотовна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1904

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Алимова Варвара Федотовна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.03.1908

Дочь: Дария Федоровна

Мать ребёнка: Алимова Варвара Федотовна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Варвара Федотовна

Смерть
Около 1908
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