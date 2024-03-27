Бекетов Давыд
Место рожденияд. Гуторова, Казанской волости, Петропавловского уезда, Омской области
Дата рождения24.06.1837
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1837
Отец: Бекетов Семён
Мать: Бекетова Евдокия
д. Гуторова, Казанской волости, Петропавловского уезда, Омской области
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Бекетов ?
Мать ребёнка: Бекетова ?
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Бекетов ?
Мать ребёнка: Бекетова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Бекетова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бекетова ?
Смерть
После 1917