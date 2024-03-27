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Бекетов Давыд

Место рождения

д. Гуторова, Казанской волости, Петропавловского уезда, Омской области

Дата рождения

24.06.1837

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

Около 1862 г.р.
Около 1884 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1837

Отец: Бекетов Семён

Мать: Бекетова Евдокия

д. Гуторова, Казанской волости, Петропавловского уезда, Омской области
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Бекетов ?

Мать ребёнка: Бекетова ?

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Бекетов ?

Мать ребёнка: Бекетова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Бекетова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекетова ?

Смерть
После 1917
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