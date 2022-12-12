Добровольский Алексей Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти26.03.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1840 или 1845 ст.
Сын: Добровольский Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
20.09.1847 ст.
Сын: Добровольский Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Григорьевна
с. Харитоново Корчевского уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Сын: Добровольский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1881
Запрудня, Талдомский, Московская область
Запись о смерти относится к селу Гари.