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Добровольский Алексей Гордеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

26.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Добровольский Гордей Иванович

Мать: Добровольская Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1840 или 1845 ст.

Сын: Добровольский Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
20.09.1847 ст.

Сын: Добровольский Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Григорьевна

с. Харитоново Корчевского уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Сын: Добровольский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добровольская Екатерина Григорьевна

Смерть
26.03.1881
Запрудня, Талдомский, Московская область
Запись о смерти относится к селу Гари.
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