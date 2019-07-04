Головнев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1960
Дата смерти04.07.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1960
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головнева (Малахова) Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
16.09.1990
Дочь: Головнева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Головнева (Малахова) Светлана Анатольевна
Смерть
04.07.2019