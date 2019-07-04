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Головнев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1960

Дата смерти

04.07.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1990 г.р.

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1960

Отец: не указан

Мать: Головнева Александра Ермолаевна

Рождение ребёнка
06.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головнева (Малахова) Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
16.09.1990

Дочь: Головнева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Головнева (Малахова) Светлана Анатольевна

Смерть
04.07.2019

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