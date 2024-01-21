Карюканов Никифор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корюканов Илия Александров
Рождение ребёнка
04.10.1911
Сын: Корюканов Сергий Никифорович
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.
Сын: Корюканов Игнатий Никифорович
Мать ребёнка: Корюканова Васса
Рождение ребёнка
14.06.1914
Дочь: Корюканова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Корюканова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корюканова Васса
Смерть
Неизвестно