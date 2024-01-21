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Карюканов Никифор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корюканов Илия Александров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1911

Сын: Корюканов Сергий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.

Сын: Корюканов Игнатий Никифорович

Мать ребёнка: Корюканова Васса

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1914

Дочь: Корюканова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Корюканова Васса

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корюканова Васса

Смерть
Неизвестно
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