Богданова (Кистанова) Татьяна Борисовна
Место рождения
Дата рождения05.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1974
Сын: Богданов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Богданов Виктор Юрьевич
Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.05.1977
Дочь: Переславцева (Богданова) Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Богданов Виктор Юрьевич
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.07.1987
Дочь: Рыльцева (Зонова) Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Зонов Анатолий Степанович
Кривая Лука, Киренский муниципальный район, Иркутская область