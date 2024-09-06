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Богданова (Кистанова) Татьяна Борисовна

Место рождения

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

05.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1957

Отец: Кистанов Борис Васильевич

Мать: Кистанова (Анциферова) Зинаида Васильевна

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зонов Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
19.10.1974

Сын: Богданов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Богданов Виктор Юрьевич

Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.05.1977

Дочь: Переславцева (Богданова) Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Богданов Виктор Юрьевич

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.07.1987

Дочь: Рыльцева (Зонова) Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Зонов Анатолий Степанович

Кривая Лука, Киренский муниципальный район, Иркутская область

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