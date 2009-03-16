Буренин Владимир 01.06.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буренин Владимир

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.06.1937

Дата смерти

16.03.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.07.1962

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.03.2009
Москва, город федерального значения Москва

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