Буренин Владимир
Место рождения
Дата рождения01.06.1937
Дата смерти16.03.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.07.1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.03.2009