Купцов Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купцов Алексей Сергеевич

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Призыв на военную службу
До ?.05.1942
Михнево, Ступино, Московская область
Военная служба
До ?.06.1942
Неболчи, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
место прохождения службы: Ленинградская обл., Дрегельский р-н, ст.Неболчи, п/я 7
Пропал без вести (военное)
?.07.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купцова Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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