Купцов Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
До ?.05.1942
Михнево, Ступино, Московская область
Военная служба
До ?.06.1942
Неболчи, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
место прохождения службы: Ленинградская обл., Дрегельский р-н, ст.Неболчи, п/я 7
Пропал без вести (военное)
?.07.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Купцова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно