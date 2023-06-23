Игнатьева Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
08.04.2009

Дочь: Игнатьева Ангелина Дмитриевна

Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
11.11.2013

Дочь: Игнатьева Оливия Дмитриевна

Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Николаевич

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