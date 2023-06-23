Игнатьева Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.2009
Дочь: Игнатьева Ангелина Дмитриевна
Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.2013
Дочь: Игнатьева Оливия Дмитриевна
Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Николаевич