Помосова Евдокия (Санды) Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помосова Евдокия (Санды) Космина

Место рождения

Прой-Балма

Дата рождения

1799

Дата смерти

12.01.1854

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Ками Дарабаев

Мать: Янабей Мырзина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помосов Ефрем Егоров

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Помосов Андрей (Аксит) Ефремов

Отец ребёнка: Помосов Ефрем Егоров

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Зиновия (Зимекей) Ефремова

Отец ребёнка: Помосов Ефрем Егоров

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Помосов Елисей Ефремов

Отец ребёнка: Помосов Ефрем Егоров

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Помосов Алексей (Лепсей) Ефремов

Отец ребёнка: Помосов Ефрем Егоров

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Ксения (Кандигень) Ефремова

Отец ребёнка: Помосов Ефрем Егоров

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Крещение
03.08.1839
Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: того же починка нов. из вотяков Павла Андреева Двинянинова жена Мелания
Рождение ребёнка
01.12.1845

Сын: Помосов Иван Ефремов

Отец ребёнка: Помосов Ефрем Егоров

Смерть
12.01.1854
Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния

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