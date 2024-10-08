Помосова Евдокия (Санды) Космина
Место рожденияПрой-Балма
Дата рождения1799
Дата смерти12.01.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Ками Дарабаев
Мать: Янабей Мырзина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Помосов Ефрем Егоров
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Помосов Андрей (Аксит) Ефремов
Отец ребёнка: Помосов Ефрем Егоров
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Зиновия (Зимекей) Ефремова
Отец ребёнка: Помосов Ефрем Егоров
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Помосов Ефрем Егоров
Рождение ребёнка
1837
Сын: Помосов Алексей (Лепсей) Ефремов
Отец ребёнка: Помосов Ефрем Егоров
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Ксения (Кандигень) Ефремова
Отец ребёнка: Помосов Ефрем Егоров
Крещение
03.08.1839
Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: того же починка нов. из вотяков Павла Андреева Двинянинова жена Мелания
Рождение ребёнка
01.12.1845
Сын: Помосов Иван Ефремов
Отец ребёнка: Помосов Ефрем Егоров
Смерть
12.01.1854