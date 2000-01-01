княгиня Вяземская (Каменская) Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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княгиня Вяземская (Каменская) Анна Федотовна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

11.02.1743

Дата смерти

14.03.1797

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1743

Отец: Kamenskij Fedot Mikhailovich

Мать: Anna Alekseevna

Российская Империя
Рождение ребёнка
16.11.1770

Сын: Кн. Вяземский Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Вяземской Сергей Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1775

Сын: Кн. Вяземский Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Вяземской Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плюскова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Вяземской Сергей Иванович

Смерть
14.03.1797
Российская Империя
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