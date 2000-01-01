княгиня Вяземская (Каменская) Анна Федотовна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения11.02.1743
Дата смерти14.03.1797
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1743
Отец: Kamenskij Fedot Mikhailovich
Мать: Anna Alekseevna
Российская Империя
Рождение ребёнка
16.11.1770
Сын: Кн. Вяземский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Вяземской Сергей Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1775
Сын: Кн. Вяземский Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Вяземской Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плюскова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Вяземской Сергей Иванович
Смерть
14.03.1797
Российская Империя