Элла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Элла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1970 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Владдимир

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владдимир

Смерть
Неизвестно
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