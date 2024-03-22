Кострова (Товиева) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кострова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Демидова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кострова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Молошникова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
22.05.1898 ст.
Дочь: Кострова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
26.10.1903 ст.
Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно