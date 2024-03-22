Кострова (Товиева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКострова (Товиева) Ольга Александровна

Кострова (Товиева) Ольга Александровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Товиев Александр Петрович

Мать: Товиева Юлия Всеволодовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Костров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кострова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Демидова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Костров Иван Иванович

Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кострова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Молошникова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.05.1898 ст.

Дочь: Кострова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1903 ст.

Сын: Костров Николай Иванович

Отец ребёнка: Костров Иоанн Иоаннович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костров Иоанн Иоаннович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close