Степанида Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1832 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених Первым браком кр. сын Емельян Андреев, 20 лет Невеста девица онаго ж сельца крю дочь Стефанида Елисеева, 18 лет Поручители Тогож сельца крестьяне Тысяцкий Василий Иродионов Поезжане Яков Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1839 ст.
Дочь: (Бобкова) Татьяна Емельянова
Отец ребёнка: Бобков Емельян Андреев
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. вдовствующей капитанши Анны Васильевой Лысовой [Лычовой?] фамилия Бобков
Смерть
Неизвестно