Степанида Елисеева 1815 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанида Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1832 ст.

Муж: Бобков Емельян Андреев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених Первым браком кр. сын Емельян Андреев, 20 лет Невеста девица онаго ж сельца крю дочь Стефанида Елисеева, 18 лет Поручители Тогож сельца крестьяне Тысяцкий Василий Иродионов Поезжане Яков Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1839 ст.

Дочь: (Бобкова) Татьяна Емельянова

Отец ребёнка: Бобков Емельян Андреев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. вдовствующей капитанши Анны Васильевой Лысовой [Лычовой?] фамилия Бобков
Смерть
Неизвестно

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