Мария Хоритоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1930
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хоритон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Веселов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Веселова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Веселова Полина Николаевна
Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич
Рождение ребёнка
01.12.1930
Дочь: Веселова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова Анфиса Николаевна
Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич
Смерть
С 1930