Мария Хоритоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Хоритоновна

Мария Хоритоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1930

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хоритон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Веселов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Веселова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Веселова Полина Николаевна

Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1930

Дочь: Веселова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Анфиса Николаевна

Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич

Смерть
С 1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close