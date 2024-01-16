Парилова (Арефьева) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парилова (Арефьева) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1943

Муж: Парилов Николай Макарович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Парилов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Парилов Николай Макарович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Парилова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Парилов Николай Макарович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Парилов Николай Макарович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Парилов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Парилов Николай Макарович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Парилов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Парилов Николай Макарович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Парилов Николай Макарович

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