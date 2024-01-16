Парилова (Арефьева) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1943
Рождение ребёнка
1944
Сын: Парилов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Парилов Николай Макарович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Парилова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Парилов Николай Макарович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Парилов Николай Макарович
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Парилов Николай Макарович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Парилов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Парилов Николай Макарович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Парилов Николай Макарович