Долгалева Маремьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгалева Маремьяна Григорьевна

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Место рождения

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Долгалев Максим Павлович

Отец ребёнка: Долгалев Павел Давидович

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Сын: Долгалев Максим Павлович

Отец ребёнка: Долгалев Павел Давидович

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Долгалев Василий Павлович

Отец ребёнка: Долгалев Павел Давидович

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Михайлова Вера Павловна

Отец ребёнка: Долгалев Павел Давидович

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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