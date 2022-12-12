Долгалева Маремьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Отец ребёнка: Долгалев Павел Давидович
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Отец ребёнка: Долгалев Павел Давидович
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Сын: Долгалев Василий Павлович
Отец ребёнка: Долгалев Павел Давидович
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Михайлова Вера Павловна
Отец ребёнка: Долгалев Павел Давидович
Смерть
Неизвестно