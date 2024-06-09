Аксенов Аника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1650
Мать ребёнка: не указана
Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1660
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Аксенов Федор Аникин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Аксенов Семен Аникин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно