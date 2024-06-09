Аксенов Аника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Аника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1650

Сын: Аксенов Василий Аникин

Мать ребёнка: не указана

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1660

Сын: Аксенов Тимофей Аникин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Аксенов Федор Аникин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Аксенов Семен Аникин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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