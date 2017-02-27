Михайлов Дмитрий (Пантелеймонович)
Место рожденияДмитровка, Харьковская губерния Украина
Дата рождения1906
Дата смерти04.03.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Дмитровка, Харьковская губерния Украина
Рождение ребёнка
09.04.1937
Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.1942
Тарасовка, Украина
Похороны
Неизвестно
Краснопавловская, Харьковская область Украина