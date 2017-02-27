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Михайлов Дмитрий (Пантелеймонович)

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Место рождения

Дмитровка, Харьковская губерния Украина

Дата рождения

1906

Дата смерти

04.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Михайлов Пантелеймон Павлович

Мать: Михайлова Феодолина Васильевна

Дмитровка, Харьковская губерния Украина
Рождение ребёнка
09.04.1937

Сын: Михайлов Ян Дмитриевич

Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.1942
Тарасовка, Украина
Похороны
Неизвестно
Краснопавловская, Харьковская область Украина
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