Атамась Емельян Акимович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атамасова (Атамасова) Матрена Емельянова
Мать ребёнка: Атамась (Картель) Мелания Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атамасова (Атамасова) Анастасия Емельянова
Мать ребёнка: Атамась (Картель) Мелания Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1908
Дочь: Атамась (Атамась) Варвара Емельянова
Мать ребёнка: Атамась (Картель) Мелания Фомина
Рождение ребёнка
07.11.1910
Сын: Атамасов Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Атамась (Картель) Мелания Фомина
Рождение ребёнка
08.06.1924
Сын: Атамасов Иван Емельянович
Мать ребёнка: Атамась (Картель) Мелания Фомина
Смерть
Неизвестно