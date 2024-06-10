Атамась Емельян Акимович 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАтамась Емельян Акимович

Атамась Емельян Акимович

Место рождения

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Отамась Аким Филиппович

Мать: Отамась (Кобцева) Наталья Фоминична

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атамасова (Атамасова) Матрена Емельянова

Мать ребёнка: Атамась (Картель) Мелания Фомина

Еремнинский, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атамасова (Атамасова) Анастасия Емельянова

Мать ребёнка: Атамась (Картель) Мелания Фомина

Еремнинский, Омский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атамась (Картель) Мелания Фомина

Рождение ребёнка
07.05.1908

Дочь: Атамась (Атамась) Варвара Емельянова

Мать ребёнка: Атамась (Картель) Мелания Фомина

Еремнинский, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
07.11.1910

Сын: Атамасов Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Атамась (Картель) Мелания Фомина

Еремнинский, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
08.06.1924

Сын: Атамасов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Атамась (Картель) Мелания Фомина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.