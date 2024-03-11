Кондратьева (Семенчева) Ольга Викторовна
Место рожденияМайли-Сай Ошской обл. СССР
Дата рождения04.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1958
Майли-Сай Ошской обл. СССР
Бракосочетание
10.07.1982
Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
18.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Валерий Степанович
г.Ташкент, Узбекская ССР, СССР
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