Кондратьева (Семенчева) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьева (Семенчева) Ольга Викторовна

Кондратьева (Семенчева) Ольга Викторовна

avatar

Место рождения

Майли-Сай Ошской обл. СССР

Дата рождения

04.05.1958

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1958

Отец: Семенчев Виктор Александрович

Мать: Холод Любовь Андреевна

Майли-Сай Ошской обл. СССР
Бракосочетание
10.07.1982

Муж: Кондратьев Валерий Степанович

Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
18.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Валерий Степанович

г.Ташкент, Узбекская ССР, СССР
Скрыто настройками приватности
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close