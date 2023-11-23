Гавриил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриил Васильевич (ок. 1745 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Вески Ростовского уезда. О жене его данных нет. Дети: Татьяна, супруга дьячка Ивана Спиридоновича. Дарья, суп... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Дарья Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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