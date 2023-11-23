Гавриил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Гавриил Васильевич (ок. 1745 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Вески Ростовского уезда. О жене его данных нет. Дети: Татьяна, супруга дьячка Ивана Спиридоновича. Дарья, суп... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Дарья Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно