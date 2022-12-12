Калужинова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1888 ст.

Сын: Калужинов Иван Константинович

Отец ребёнка: Калужинов Константин Михайлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.12.1892 ст.

Дочь: Калужинова Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Калужинов Константин Михайлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Константин Михайлович

Смерть
Неизвестно
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