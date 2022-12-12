Калужинова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1888 ст.
Сын: Калужинов Иван Константинович
Отец ребёнка: Калужинов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1892 ст.
Дочь: Калужинова Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Калужинов Константин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно